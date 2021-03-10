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Власти РФ планируют «административными мерами» собрать биометрию 70 млн россиян

10.03.2021

Власти хотят активизировать проект по сбору биометрических данных россиян. По информации «Ъ», Минцифры намерено ввести для этого «административные меры».

В частности, планируется закрыть удаленный доступ к некоторым государственным услугам для тех, кто не сдал биометрию. Сбор планируется вести через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывается «Ростелекомом». 

Сейчас в Единой биометрической системе находится 164 тыс. записей с биометрией россиян — это изображение лица и запись голоса. Первыми данные обязали собирать банки для удаленного доступа к их услугам. Сейчас это делают 228 кредитных организаций, но работа идет медленно. В ближайшие два года власти намерены увеличить число записей до 70 млн, говорилось на совещании в Минцифры, посвященном удаленной идентификации абонентов связи. Это число равно объему подтвержденных профилей на портале госуслуг. 

Чтобы ускорить сбор биометрических данных банками, ЦБ выпустит документ, который обяжет все кредитные учреждения с универсальной лицензией организовать прием изображений лица и записей голоса в 80% подразделений.

Сейчас биометрией российских граждан пользуются банки и страховые компании. Планируется, что в дальнейшем с помощью биометрии можно будет оплачивать покупки «по лицу» (сейчас такие услуги запускают некоторые магазины), проходить на мероприятия, заключать договоры с мобильными операторами, дистанционно сдавать экзамены и получать услуги нотариусов. 
Собеседники издания в IT-сфере отмечают риски системы. По их словам, цель столь активного сбора данных пока неясна, так как удобнее услуги от этого не станут. Самое главное, по их словам, в том, что непонятно, кто будет иметь доступ к базе. Специалисты отрасли полагают, что это может быть нужно властям для слежки за россиянами с использованием систем распознавания лиц. К тому же, базы данных регулярно утекают в сеть, а значит, информация может попасть и в руки мошенников. 

Ранее стало известно, что власти Москвы нарастят количество камер с функцией распознавания лиц на объектах транспорта.

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