Госдума одобрила законопроект о «вынужденной коррупции»

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который позволит чиновникам избежать ответственности за коррупцию, совершенную «по независящим от них обстоятельствам».

К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными, поясняют в Госдуме. При этом комиссия по урегулированию конфликта интересов должна признать причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений.

Поправки распространятся на судей, депутатов всех уровней, сенаторов, членов избиркомов с правом решающего голоса, сотрудников таможни, прокуратуры, Банка России, военнослужащих, глав муниципалитетов и местных администраций, госслужащих.

