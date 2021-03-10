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Полицейские бегут из Мьянмы, отказываясь выполнять приказы начальства

10.03.2021

Несколько полицейских Мьянмы покинули страну и бежали в Индию. Они пересекли границу в штате Мизорам в поисках убежища. 

Reuters пишет, что полицейские решили бежать после того, как «получили указания от военных, которые не могли исполнить». Об этом рассказали в индийской полиции. В частности, отмечает издание, один из сбежавших отказался выполнять приказ стрелять в протестующих, чтобы разогнать толпу, отданный 27 февраля. Мужчина рассказал агентству, что такое же решение приняли еще шестеро его коллег. 

Ранее стало известно, что границу Мьянмы пересекли еще четверо полицейских. В отчете полиции индийского штата Мизорам приводятся их слова: «Поскольку движение гражданского неповиновения набирает обороты, мы получили указание стрелять в протестующих. У нас не хватит смелости стрелять в наших людей, которые являются мирными демонстрантами».
1 февраля военные в Мьянме свергли гражданское правительство и захватили власть. В стране ежедневно проходят протесты. Как пишет Reuters, хунта заявила, что действует «максимально сдержанно» в отношении участников демонстраций. С тех пор погибли более 60 мирных демонстрантов, около 2 тыс. человек задержаны.

По данным индийской стороны, в целом границу Мьянмы с начала февраля пересекли около 100 человек, в основном это полицейские и их семьи.

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