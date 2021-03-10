Росгвардия предлагает ограничить работу журналистов на акциях протеста

Замдиректора Росгвардии Олег Плохой предложил заранее определять списки журналистов, которые освещают акции протеста, а также устанавливать, где именно корреспонденты должны стоять. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы.

«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким-либо образом, может даже определялся чуть раньше, чтобы мы выделяли своих представителей пресс-служб, которых бы знали, и тогда может быть лишние люди у нас не будут туда попадать. Мы не были бы против, не знаю насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это — группа журналистов», — цитирует Плохого ТАСС.

Решать, кто может работать на митинге, а кто нет, по мнению Плохого, должны координаторы со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества.