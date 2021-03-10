Ограничение работы Twitter коснется фото- и видеоконтента

Замедление трафика Twitter касается только фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. При этом ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, передает ТАСС слова чиновника.

В РКН сегодня заявили, что начали «первичное замедление скорости работы» Twitter. Оно будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента.