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Ограничение работы Twitter коснется фото- и видеоконтента

10.03.2021

Замедление трафика Twitter касается только фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. При этом ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, передает ТАСС слова чиновника.

В РКН сегодня заявили, что начали «первичное замедление скорости работы» Twitter. Оно будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента.

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