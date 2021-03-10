Дмитрий Гудков: Замедление Twitter — только симптом болезни

Ну что, репрессивный закон, о котором я писал в декабре, заработал. Государство начинает ломать твиттер и грозит отключить нам Facebook. Деградирующая власть считает, что должна управлять заходом и восходом солнца, маршрутами перелетных птиц – ну и интернетом заодно.

Замедление твиттера – это только симптом болезни. А сама болезнь – это узурпация власти, вседозволенность и безнаказанность. Отсутствие судов, дубинки вместо выборов – ну и соцсети до кучи.

Конечно, можно установить vpn – но против режима vpn не установишь. И пора бы уже понять, что твиттером дело не ограничится. С этим режимом у России нет ни будущего, ни возможностей.

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