Начальник московской полиции оправдал применение силы к протестующим

Сотрудники полиции обоснованно применяли физическую силу в отношении участников акций протеста в январе и феврале, заявил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов. Полицейские применяли физическую силу, приемы самбо и спецсредства, что им разрешено делать «в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений», отметил он, выступая с отчетом на заседании Мосгордумы, передает «Интерфакс». По словам Баранова, «эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях».

ТАСС передает, что по утверждению Баранова, проверка не выявила травм у журналистов «Новой газеты», которых избили силовики. Речь идет о Елизавете Кирпановой и Татьяне Васильчук. Кирпанову на Пушкинской площади 23 января полицейские ударили по голове дубинкой. При этом на журналистке был жилет с надписью «Пресса», а на шее висела пресс-карта, напоминает «Медиазона». Также дубинкой досталось журналистке VTimes Екатерине Гробман.