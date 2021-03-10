Правозащитники призвали ООН добиться освобождения Любови Соболь

40 правозащитных организаций, аккредитованных при ООН, призвали немедленно добиться освобождения соратницы Алексея Навального Любови Соболь.

«Мы призываем привлечь российские власти к выполнению [обязательств по правам человека], а также осудить их за незаконные задержание, домашний арест и уголовный процесс над госпожой Соболь, единственным преступлением которой были мирные призывы к более честной, свободной и демократической России»,— говорится в заявлении генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет.

Документ опубликован на сайте одной из организаций, UN Watch. Его авторы говорят, что дело против Соболь сфабриковано и абсурдно. Также они напоминают о принятии поправок в Конституцию РФ летом 2020 года, отмечая, что, несмотря на пандемию, Владимир Путин призывал «массово участвовать в сфальсифицированном голосовании».

Любовь Соболь — юрист Фонда борьбы с коррупцией*. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о нарушении эпидемиологических правил на акции протеста 23 января. Также она является фигуранткой дела о незаконном проникновении в жилище сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который считается одним из участников отравления Алексея Навального. Сегодня по этому делу должно было пройти заседание суда, но оно продлилось не дольше пяти минут — рассмотрение отложили до апелляционного представления прокуратуры.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.