В Сыктывкаре задержали адвоката Марины Литвинович

UPD: Мосгорсуд оставил в силе решение Люблинского суда о штрафе в 150 тысяч рублей для Марины Литвинович.

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В аэропорту Сыктывкара полиция задержала адвоката Эрнеста Мезака, который собирался лететь в Москву на обжалование административного штрафа члену ОНК Марине Литвинович. Мезаку вменили статью о сопротивлении силовикам 31 января, передает «Медиазона».

Адвокат летел в Москву на заседание суда, где собирался обжаловать штраф Литвинович в 150 тыс. руб. В декабре ее оштрафовали за повторное нарушение правил митинга из-за акции против поправок в Конституцию. Тогда она собирала подписи против изменений в основной закон.