Минцифры предлагает обязать интернет-платформы выплачивать НДФЛ за блогеров

Обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, предлагает Минцифры в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, пишут «Ведомости».

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные платформы в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети. Инициатива Минцифры направлена на поиск дополнительных источников доходов от IT-индустрии, призванных компенсировать выпадающие в результате налогового маневра более 40 млрд руб. в год. Маневр предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%.