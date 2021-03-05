Главное в политике за 5 марта

ГЛАВНОЕ

• Снять обязанность проверять источники средств своих жертвователей просят десятки российских НКО президента Владимира Путина — за принятие помощи от благотворителей, которые в свою очередь деньги получили из-за рубежа общественникам грозит наказание. Пока на эту норму введен мораторий, но Минюст требует его снять. «Не может считаться нормальным назначение НКО априори опасным субъектом, который в отличие от бизнеса, например, якобы подвержен манипулированию и не обладает самостоятельностью, — считает член СПЧ, председатель комиссии по НКО Светлана Маковецкая. — Необходимо отменить ограничения для НКО, получающих средства из зарубежных источников для ведения социально-значимой деятельности».

• Пока Минюст отступать не намерен — сегодня ведомство объяснило включение в реестр иноагентов профсоюза «Альянс врачей»*. Организации вменили получение средств от нескольких граждан иностранных государств, а также организацию митингов, влияние на выборы и распространение мнений о политике. Суды Минюсту вторят — в Кемеровской области журналиста-фрилансера оштрафовали за съемку репортажа для польского телеканала.

САНКЦИИ

• В Кремле готовятся к возможному введению радикальных санкций со стороны США. «Россия прорабатывает различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило сегодня, что США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций, которые могут затронуть и российский госдолг. Это приведет к дефициту бюджета и росту инфляции в России, считает бывший премьер-министр Михаил Касьянов.

• К санкциям против российских чиновников за преследование Алексея Навального намерена присоединиться и Норвегия.

РЕПРЕССИИ

• Сталин умер 5 марта 1953 года, но преступления его режима скрывают до сих пор — Мосгорсуд отказал сотрудникам «Мемориала»** в праве на получение доступа к данным о прокурорах, которые входили в «тройки» НКВД в годы Большого террора. Судья мотивировал это тем, что прокуроры тогда «не подписывали соглашение об обработке персональных данных».

• «Соглашаясь, конечно, что день избавления от тирана — радостный, хочу сказать, что действительно праздничным для меня будет день, когда моя страна избавится от сталинизма и его наследия, — пишет политик Борис Вишневский. — Когда в стране не будет политзаключенных и «органов, которые не ошибаются». Когда можно будет не бояться безвинно попасть в жернова карательной машины...»

• Воспоминания современников о дне смерти Сталина читайте здесь.

• А пока репрессии в России не прекращаются. Три года колонии получил во Владимире участник акции в поддержку Навального; арест журналиста Ильи Азара за посты в Facebook Мосгорсуд оставил в силе; Тверской суд отказал ведущим «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву в иске об их незаконном задержании во время освещения одиночных пикетов; соцсеть «Одноклассники» оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление сообщений о протестах 23 января. Кстати суд над Навальным и протестные акции в его поддержку стали главным событием февраля, показал опрос «Левада-Центра»***.

• «Земные тираны смертны, как бы ни были велики их могущество и их безумие, — пишет доцент ВШЭ Алексей Захаров. — Но я не хочу, чтобы этот праздник стал для меня главным. Я не хочу провести свою жизнь во внутренней эмиграции, в ожидании судного дня, как бы не у себя дома».

ЭПИДЕМИЯ

• Более 200 тыс. россиян стали жертвами коронавируса за время эпидемии — рекордно высокие показатели смертности были зафиксированы Росстатом в декабре 2020 года.

• В Москве с 8 марта отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

• В России одобрено применение вакцины «ЭпиВакКорона» для людей старше 60 лет.

В МИРЕ

• Власти Литвы отказали Белоруссии в выдаче Светланы Тихановской. «Мы можем сказать белорусскому режиму, что лучше увидим, как замерзнет ад, чем будем рассматривать его требования», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

• Папа Римский Франциск прибыл в Ирак — это его самая рискованная зарубежная поездка, отмечают СМИ. Понтифик посетит четыре города, в том числе Мосул — бывшую цитадель «Исламского государства»****.

• В Мьянме продолжаются убийства мирных демонстрантов — спецдокладчик ООН по правам человека призвал Совбез организации обратиться в Международный уголовный суд для расследования преступлений, совершенных военными с момента переворота.

* «Альянс врачей» — внесен в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

** «Мемориал» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** «Левада-Центр» — внесен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**** «Исламское государство» — организация, запрещена в России как террористическая.