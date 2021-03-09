В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла

Обвиняемыми в деле числились 28 человек. Пятерых из них приговорили к пожизненному заключению, шестеро получили от пяти до девяти лет лишения свободы, еще шестерых суд оправдал. Человек, который застрелил Карлова, был убит полицией спустя полчаса.
«Би-би-си» отмечает, что в числе обвиняемых были оппоненты президента Турции Реджепа Эрдогана, а также журналист и фотограф.
Посла России в Турции Андрея Карлова застрелили на открытии фотовыставки в Центре современного искусства Анкары 19 декабря 2016 года. Ему в спину выстрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, который работал сотрудником спецотдела полиции. Его ликвидировали коллеги. Супруга Карлова Марина рассказывала журналистам, что ее муж получал угрозы за несколько месяцев до происшествия, но дополнительную охрану ему не предоставили. По ее же мнению, следствие не разобралось до конца, по какой причине убили ее мужа и кто приказал это сделать.