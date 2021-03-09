Общественность вступилась за Марину Литвинович

В поддержку Марины Литвинович, которую хотят исключить из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, высказались независимые депутаты и политические активисты, также подписи за нее собирают под петицией в интернете.

Члены Ассоциации независимых депутатов, муниципальные депутаты Москвы и гражданские активисты в своем заявлении пишут, что «возмущены и шокированы» попыткой исключить Литвинович из состава ОНК. «Для этого нет никаких законных оснований, само решение явно политически мотивировано, наносит вред деятельности и репутации ОНК и противоречит целям и задачам ОНК — эффективному общественному контролю за обеспечением прав человека», — говорится в письме.

В петиции на сайте Change.org отмечается, что с иключением Литвинович ОНК потеряет одного из самых активных и деятельных своих членов. «По посещаемости мест принудительного содержания Литвинович обходит своих коллег. Среди тех, кого навещала Литвинович, самые разные люди: многодетная мать, Сергей Фургал, бывший заместитель директора ФСИН, сахаровские арестанты. Литвинович всячески помогает заключенным <…> Она привезла для арестантов в Сахарово 10 тонн питьевой воды, гигиенические принадлежности и обеспечила необходимое для быта. Среди прочего Литвинович передала 11 кнопочных телефонов и переходники на симки, чтобы обеспечить сахаровцам связь с внешним миром», — пишут авторы обращения, которое подписали более 12 тыс. человек.

Все желающие оказать поддержку Марине Литвинович могут написать письмо в Совет Общественной палаты с просьбой не исключать ее из состава ОНК. Обратиться можно через интернет-приемную.

5 марта за исключение из организации Литвинович проголосовали 22 члена ОНК. Теперь рассмотреть вопрос должен Совет Общественной палаты. «Инициирован весь этот процесс одним из членов нашей комиссии. Он считает, что я нарушила 76 ФЗ об ОНК, когда разгласила в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении Любови Соболь, — пояснила Литвинович. — В конце декабря 2020 года я посещала арестованную Соболь в ИВС на Петровке, где она мне рассказала о том, что ее допрашивали ночью, о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъята обувь и защитная маска (по делу «проникновении» в жилище Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей)».

ОНК занимается общественным контролем и содействием лицам, находящимся в местах принудительного содержания, например, СИЗО, ИВС, колонии.