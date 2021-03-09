Законопроект о просветительской деятельности прошел второе чтение

Документ закрепляет понятие просветительской деятельности, а также наделяет профильные министерства полномочиями по определению ее порядка и условий, фактически ставя такую работу под контроль государства. К примеру, по нему нельзя заниматься просветительской деятельностью для разжигания розни, в том числе «посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях». Кроме того, такую деятельность могут осуществлять только органы госвласти, местного самоуправления или уполномоченные ими организации, а список тех, кто будет заниматься научно-методическим обеспечением, должно утверждать Минпросвещения. При подписании соглашений о международном сотрудничестве вузы, по документу, обязаны будут получать заключения профильных министерств. При этом в документе подчеркивается, что это важно, чтобы противостоять иностранному вмешательству в сферу образования.
Против документа выступили российские ученые, педагоги и популяризаторы науки. «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране», — говорится в заявлении.
Противники законопроекта также считают, что положение о сотрудничестве вузов с международными организациями поставит крест на многих межуниверситетских программах.
На втором чтении законопроекта член КПРФ Олег Смолин предлагал исключить спорные положения и говорил, что документ «не поддерживает ничего в просвещении, зато много чего ограничивает», но его предложение отклонили.
Последнее чтение документа пройдет 16 марта.