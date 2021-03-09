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Госдума одобрила внесудебную блокировку сайтов за оправдание экстремизма

09.03.2021

В первом чтении депутаты Госдумы одобрили законопроект о внесудебной блокировке сайтов за оправдание экстремизма. Блокировка будет осуществляться по решению Генерального прокурора или его заместителей.

«Законопроектом предусмотрено ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, по решению Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей», — сказано в пояснительной записке.

«Наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних», — отметил соавтор законопроекта Василий Пискарев.

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