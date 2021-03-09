Росреестр засекретил данные о семье предполагаемого отравителя Навального

Информация о теще и сыне сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева пропали из данных Росреестра. Его называют возможным участником отравления Алексея Навального.

Как пишут «Открытые медиа», в выписке на московскую квартиру семьи Кудрявцева из ЕГРН значится, что правообладателем помещения является «Российская Федерация». Ранее из выписок пропала жена Кудрявцева, данные о ней также заменили на «Российскую Федерацию».

Константин Кудрявцев — сотрудник ФСБ, которого считают возможным участником отравления оппозиционера Алексея Навального. В декабре 2020 года политик опубликовал запись своего телефонного разговора с ним, где Кудрявцев признается, что входил в эту команду. После к квартире сотрудника ФСБ приехала Любовь Соболь — ее задержали и возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище.

Росреестр не первый раз меняет данные в выписках о фигурантах громких расследований. В октябре 2020 года из базы скрыли информацию об имуществе руководства Минобороны и ФСБ, а также данные о недвижимости премьер-министра Михаила Мишустина и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Ранее были засекречены сведения о недвижимости фигурантов расследований Ивана Голунова о похоронном бизнесе.