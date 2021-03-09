Кремль: Ситуация с ценами на продукты находится под контролем

Ситуацию с ростом цен на продукты питания правительство держит под контролем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен, «в то же время правительство достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует», - сказал Песков, передает «Интерфакс».

В правительстве сегодня сообщили, что вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами конкретный перечень. В случае ускоренного роста цен или рисков подорожания ведомства должны будут предлагать меры экономического реагирования. Следить за ценами на продукты питания обязали Минсельхоз.

Как выяснил в последнем опросе «Левада-центр»*, больше половины (58%) россиян считают рост цен главной проблемой общества.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.