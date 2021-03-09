Россияне назвали главной проблемой общества рост цен

Больше половины (58%) россиян считают рост цен главной проблемой общества. 40% ставят на первый план обнищание населения, столько же — коррупцию.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром»*.В список основных проблем нынешнего общества также вошли рост безработицы и социальное расслоение.

Аналитики отмечают, что основные пункты списка год от года не меняются, разнятся только проценты. В 2018 году рост цен ставили на первое место в списке основных проблем 72% россиян, а бедность — 52%. Что касается сферы власти и управления, там опрошенных сильнее всего беспокоит коррупция, и с каждым годом за нее отдают все больше голосов (в 2015 году — 24%). Также в числе проблем называют чиновничий произвол и конфликты в руководстве страны.

Самой острой проблемой в социальной сфере респонденты назвали неравенство (26%), далее идут недоступность многих видов медобслуживания и платное образование. В числе других проблем — ухудшение экологии, рост наркомании и кризис морали.

«Левада-центр»* — организация входит в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.