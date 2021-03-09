Германия является самой частой целью российской дезинформации

Документ цитирует DW. Так, по мнению специалистов службы, Германия чаще всего из стран ЕС становится целью дезинформационных кампаний с российской стороны. С конца 2015 года в ее отношении зафиксировано более 700 подобных случаев, для сравнения, дезинформация была направлена на Францию около 300 раз, на Италию — 140 раз. Анализ сделан на основе публикаций в интернете и высказываний политиков.
«Кремль создает образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной «русофобии», — отмечается в докладе. В частности, прокремлевские СМИ и российские политики широко использовали случай семьи Зайберт в Берлине, у которых власти изъяли детей. По данным службы, это сделали для безопасности малолетних, но российская сторона преподнесла эти факты как случаи систематического давления на выходцев из РФ.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о кампаниях дезинформации со стороны России, которые, в частности, касались вакцин от коронавируса западного производства. Сегодня США обвинили спецслужбы России в дискредитации этих препаратов. По словам специалистов Центра глобального взаимодействия при Госдепе США, выявлены четыре сайта, которые писали о вреде и непроверенности таких вакцин. В США считают, что порталы работают под контролем российских спецслужб.