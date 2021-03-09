Более 1,1 млн просмотров набрал фильм об имуществе Лукашенко

Telegram-канала Nexta выпустил на YouTube фильм об имуществе и коррупции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Меньше чем за сутки ролик набрал более 1,1 млн просмотров.

В фильме «Лукашенко. Золотое дно» названы 18 объектов недвижимости, которыми, пользуется президент. Это, кроме прочего, Дворец независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор «Вискули» в Брестской области. На содержание резиденций ежемесячно уходят «десятки миллионов долларов», говорит источник Nexta. В расследовании также рассказывается о дорогой коллекции автомобилей Лукашенко.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live стали популярными во время протестов в Белоруссии. В стране их внесли в реестр экстремистских материалов.