Россия побила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Российский экспорт сельхозпродукции 2020 году стал рекордным в современной истории. Россия поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. Тем самым был побит рекорд 2018 года — тогда за рубеж были поставлены 78,5 млн т продукции АПК на $25,8 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ.



В прошлом году Россия также впервые за постсоветскую историю заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2020 году, по данным Росстата, составил около $29,7 млрд, то есть на $1 млрд меньше, чем экспорт.



Российское продовольствие покупали 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок, на втором месте — Турция с 10%, на третьем — Казахстан почти с 7%.



Экспорт в 2020 году вырос по всем основным группам товаров, которые Россия поставляет за рубеж: зерно, масложировая, мясная и молочная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сюда входят, в частности, кондитерские изделия, сахар, напитки). В денежном выражении снизились поставки за рубеж только рыбы и морепродуктов.



Но в декабре президент Владимир Путин, говоря о росте цен на продукты, заявил, что это «попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». После этого на три месяца были заморожены цены на сахар и подсолнечное масло.