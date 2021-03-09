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США обвинили спецслужбы России в дискредитации западных вакцин от коронавируса

09.03.2021

Российские онлайн-платформы распространяли дезинформацию о западных вакцинах от COVID-19, работая под руководством спецслужб РФ. К такому выводу пришли специалисты Центра глобального взаимодействия при Госдепе США, заявил представитель департамента Нед Прайс.

По его словам, всего выявлено четыре подобные платформы, где распространялась ложная информация о двух вакцинах от коронавируса, одобренных к использованию в США. Это, в частности, ресурсы «Восточное обозрение» и «Новое восточное обозрение», Rebel Inside и NewsFront. В США считают, что первые три контролирует российская разведка, а четвертый, базирующийся в Крыму, работает под контролем ФСБ. 

«Россия вернулась к старым трюкам», — заявил Нед Прайс, отметив, что дискредитация вакцин ставит под угрозу людские жизни. 

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в Сети по инициативе разведки России распространяются сообщения, дискредитирующие вакцину Pfizer, ставящие под сомнение ее эффективность и говорящие о побочных эффектах. Издание предположило, что таким образом Москва «расчищает рынок» для своих препаратов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это «ерундой». 

В США сейчас одобрены три препарата от COVID-19: от производителей Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen.

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