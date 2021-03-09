США обвинили спецслужбы России в дискредитации западных вакцин от коронавируса

По его словам, всего выявлено четыре подобные платформы, где распространялась ложная информация о двух вакцинах от коронавируса, одобренных к использованию в США. Это, в частности, ресурсы «Восточное обозрение» и «Новое восточное обозрение», Rebel Inside и NewsFront. В США считают, что первые три контролирует российская разведка, а четвертый, базирующийся в Крыму, работает под контролем ФСБ.
«Россия вернулась к старым трюкам», — заявил Нед Прайс, отметив, что дискредитация вакцин ставит под угрозу людские жизни.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в Сети по инициативе разведки России распространяются сообщения, дискредитирующие вакцину Pfizer, ставящие под сомнение ее эффективность и говорящие о побочных эффектах. Издание предположило, что таким образом Москва «расчищает рынок» для своих препаратов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это «ерундой».
В США сейчас одобрены три препарата от COVID-19: от производителей Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen.