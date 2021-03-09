Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих персональные данные ботов

Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, позволяющих пользователям получить личные данные о людях. Эти сервисы нарушают законодательство о защите персональных данных, пояснили в ведомстве «Коммерсанту». Для установления лиц, причастных к распространению конфиденциальных сведений, Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы, добавили там.

Сейчас в Telegram можно найти несколько десятков ресурсов для «пробива» данных. В их числе, например, «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. Они агрегируют информацию из различных утекших и открытых баз данных и консолидируют ее.

В конце января Роскомнадзор уже требовал от Telegram прекратить распространение в мессенджере персональных данных россиян. Речь шла об одном из каналов, где появились данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях на митингах в поддержку Алексея Навального. О блокировке нескольких каналов, где распространялись данные как силовиков, так и протестующих, основатель мессенджера Павел Дуров сообщал 6 февраля.