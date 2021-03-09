Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС за сравнение вакцины с «русской рулеткой»

Извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе потребовали создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее она сравнила экстренное одобрение препарата в Австрии с «русской рулеткой».



«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в заявлении.



Криста Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF сравнила возможное одобрение «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой». «Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой. Я бы настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на ее использование в экстренных случаях. «Спутник V» может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные» — сказала она, передает РБК.



Применение «Спутника V» одобрено в 46 странах. В январе Российский фонд прямых инвестиций направил заявку на регистрацию препарата в Европе. Венгрия, Словакия, Северная Македония разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в Евросоюзе.