NYT: США готовят кибератаки против России

В ближайшие три недели власти США предпримут несколько кибератак против России, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Это станет ответом на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года.

Атаки станут «очевидными для российской разведки, Вооруженных сил и президента Владимира Путина», но при этом незаметными для остального мира, передает публикацию NYT VTimes.

В декабре сообщалось, что связанные с российской разведкой хакеры взломали системы американских ведомств. Они получили доступ к сетям Минфина и национального управления по телекоммуникациям и информации, входящего в Министерство торговли.