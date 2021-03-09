В «Артеке» начали готовить советников по патриотическому воспитанию детей

В России началась подготовка советников директоров школ по воспитанию, которые будут организовывать досуг школьников, отвлекая их «от улицы, интернета», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание», передает «Интерфакс».

«Задача советников — заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей. Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», — сказал министр.

Советников обучают на базе детского центра «Артек». Новую школьную должность опробуют в десяти регионах, тестирование пройдет с апреля 2021 года и будет продолжаться год. Оценивать результаты их работы будут, проводя социологические опросы школьников и их родителей.

Советники по воспитанию появятся в школах в соответствии с законом о воспитании школьников и формировании у них патриотизма и гражданственности. Президент Владимир Путин внес эту инициативу в Госдуму в мае 2020 года, она прошла обе палаты Федерального собрания и была опубликована в виде закона 31 июля. Воспитательный процесс, в соответствии с законом, включает формирование у детей «чувства патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества», бережное отношение к культурному наследию «многонационального народа» России и окружающей среде.

В конце января Кравцов говорил в Совете Федерации, что для того, чтобы детей не вовлекали в несанкционированные акции, в школах должна быть усилена воспитательная работа.