Марину Литвинович исключают из ОНК Москвы

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы начался процесс исключения из организации правозащитницы Марины Литвинович. За это проголосовали 22 члена комиссии, семеро проголосовали против, а трое воздержались. Теперь рассмотреть вопрос об исключении Литвинович из ОНК должен совет Общественной палаты.

«Инициирован весь этот процесс одним из членов нашей комиссии. Он считает, что я нарушила 76 ФЗ об ОНК, когда разгласила в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении Любови Соболь, — пояснила Литвинович в Facebook. — В конце декабря 2020 года я посещала арестованную Соболь в ИВС на Петровке, где она мне рассказала о том, что ее допрашивали ночью, о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъята обувь и защитная маска (по делу «проникновении» в жилище Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей)».

ОНК занимается общественным контролем и содействием лицам, находящимся в местах принудительного содержания, например, СИЗО, ИВС, колонии. Марина Литвинович является одним из самых активных членов ОНК Москвы.