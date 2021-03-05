Представитель ООН призвал ввести санкции против военных Мьянмы

Как передает Reuters, Эндрюс сообщил о том, что военные продолжают убивать протестующих. В частности, 5 марта они снова применили огнестрельное оружие против мирных демонстрантов и убили одного из них. Ране в среду были убиты 38 человек. Спецдокладчик ООН заявил, что это требует серьезного ответа.
«Я призываю страны-члены не признавать военную хунту законным правительством, представляющим народ Мьянмы», — заявил он.
1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, с тех пор в стране продолжаются демонстрации. 4 марта сообщалось, что за все время протестов были убиты более 50 мирных демонстрантов, около 1,5 тыс. человек задержаны. США, Австралия, Великобритания, власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных в Мьянме чиновников. США ввели санкции против главнокомандующего вооруженными силами, его заместителя и еще восьмерых действующих и бывших военных.