Россия обещает изменить условия содержания в автозаках по требованию Страсбурга

Как сказано в документе, который цитируют «Открытые медиа», власти намерены принять такие меры в рамках исполнения решения ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России». В частности, автозаки расширят и оснастят туалетами те из них, что предназначены для перевозки заключенных более чем на 200 км. В дверях камер появятся решетки для улучшения вентиляции.
Минюст указывает, что в четырех регионах России еще в прошлом году ввели подобные изменения в качестве эксперимента, и результат был признан успешным. Также в докладе рассказывается о новой модели автозака на базе «Газели» с тремя камерами на четырех человек каждая и вдвое большей, чем сейчас, площадью на одного человека. Такие машины должны поставить в МВД к концу текущего или началу 2022 года.
Также в докладе Минюста говорится, что компенсация за мучительное пребывание в автозаке может достигать 500 тыс. руб. За первую половину 2020 года суды полностью или частично удовлетворили более 260 исков о возмещении вреда за ненадлежащие условия содержания в СИЗО и исправительных учреждениях, это также касалось и нарушений правил конвоирования. В целом удовлетворялось более половины заявлений.
В ходе массовых акций протеста задержанные неоднократно жаловались, что их содержат в переполненных машинах и не пускают в туалет. Особенно много жалоб было, когда задержанные после массовых митингов зимой 2021 года более суток находились в автозаках у переполненных ИВС.
Доклад Минюста рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы 9-11 марта.
В 2019 году Страсбург назвал бесчеловечными условия перевозки заключенных. Рассмотрение новых дел по этому поводу приостановили на 1,5 года до исправления проблемы.