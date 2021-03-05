Число жертв COVID-19 в России превысило 200 тысяч

Отчет Росстата цитирует РБК. Рекордно высокие показатели смертности были зафиксированы в декабре 2020 года. За этот месяц в России от коронавируса скончался 45 331 человек. Изначально Росстат сообщал о 44 435 жертвах, но сейчас скорректировал данные в сторону увеличения. В список попали как те, у кого основной причиной смерти стал COVID-19, так и те, у кого он существенно повлиял на развитие других заболеваний и у кого его не идентифицировали, но по течению болезни высока вероятность, что человек был болен именно им.
Всего с апреля 2020 по конец января 2021 года в России было выявлено 3 868 087 случаев коронавируса. Доля умерших составила 5,18%. Смертность по сравнению с декабрем снизилась на 9,5%. Общее число умерших в России в январе 2021 года выросло по сравнению с январем 2020 на 55 694 человека.
Росстат собирает данные, основываясь на медицинских свидетельствах о смерти из Единого госреестра ЗАГС. Оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который публикует ежедневную статистику на сайте стопкоронавирус.рф, опирается на положительные результаты тестов, поэтому его данные обычно ниже итоговых значений.