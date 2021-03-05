Борис Вишневский: Не умер Сталин

Целый ряд моих друзей и знакомых пишет, что сегодня – 5 марта, – праздник.
День, когда сдох кровавый тиран, диктатор и массовый убийца Сталин.
Один из самых страшных преступников в истории человечества.
Которому – как и его преступлениям, – нет и не будет прощения.
Соглашаясь, конечно, что день избавления от тирана – радостный, хочу сказать, что действительно праздничным для меня будет день, когда моя страна избавится от сталинизма и его наследия.
Когда в стране не будет политзаключенных и «органов, которые не ошибаются».
Когда можно будет не бояться безвинно попасть в жернова карательной машины.
Когда люди перестанут быть «винтиками» и пылью под ногами у государства.
Когда ложь и насилие перестанут быть основой деятельности власти.
Когда лозунг «Цель оправдывает средства» перестанет быть практическим рецептом для власти как во внешней, так и во внутренней политике.
Когда будет запрещено (к чему давно призывает «Яблоко») прославление Сталина, оправдание или отрицание его преступлений и увековечение его памяти.
И когда сталинизм будет осужден обществом, переставшим бояться.
Помните – у Бориса Чичибабина?
«Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик,-
не умер Сталин.
Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север -
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться,-
не умер Сталин»