Борис Вишневский: Не умер Сталин

Целый ряд моих друзей и знакомых пишет, что сегодня – 5 марта, – праздник.

День, когда сдох кровавый тиран, диктатор и массовый убийца Сталин.

Один из самых страшных преступников в истории человечества.

Которому – как и его преступлениям, – нет и не будет прощения.

Соглашаясь, конечно, что день избавления от тирана – радостный, хочу сказать, что действительно праздничным для меня будет день, когда моя страна избавится от сталинизма и его наследия.

Когда в стране не будет политзаключенных и «органов, которые не ошибаются».

Когда можно будет не бояться безвинно попасть в жернова карательной машины.

Когда люди перестанут быть «винтиками» и пылью под ногами у государства.

Когда ложь и насилие перестанут быть основой деятельности власти.

Когда лозунг «Цель оправдывает средства» перестанет быть практическим рецептом для власти как во внешней, так и во внутренней политике.

Когда будет запрещено (к чему давно призывает «Яблоко») прославление Сталина, оправдание или отрицание его преступлений и увековечение его памяти.

И когда сталинизм будет осужден обществом, переставшим бояться.

Помните – у Бориса Чичибабина?

«Пока во лжи неукротимы

сидят холеные, как ханы,

антисемитские кретины

и государственные хамы,

покуда взяточник заносчив

и волокитчик беспечален,

пока добычи ждет доносчик,-

не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,

в безвестно канувших на Север -

а разве веку не в убыток

то зло, что он в сердцах посеял?

Пока есть бедность и богатство,

пока мы лгать не перестанем

и не отучимся бояться,-

не умер Сталин»

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