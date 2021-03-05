Суд над Навальным стал главным событием февраля для россиян

Суд над Алексеем Навальным и протестные акции в его поддержку стали главным событием февраля для россиян. Об этом говорится в исследовании «Левада-Центра»*.

Суд над оппозиционером отметили 20% респондентов, протестные акции — 18%. Еще 13% главными назвали новости, связанные с коронавирусом — вакцинация, снижение количества заболевших и снятие ограничительных мер.

По итогам января самыми запоминающимися событиями стали протесты 23 и 31 января. Их упомянули 45% опрошенных.

*«Левада-Центр» — внесен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.