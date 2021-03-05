Участника акции в поддержку Навального осудили на три года

Во Владимире суд приговорил к трем годам колонии Виталия Тимофеенко, признав его виновным в применении насилия к силовику на акции 23 января. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Анатолия Шувалова.

По версии следствия, мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции во время акции в поддержку Алексея Навального. Силовик получил химический ожог глаз, на восстановление ему потребовалось три недели.

Это второй приговор по уголовным делам после акции в поддержку Алексея Навального, о котором стало известно, и первый осужденный, который получил реальный срок, отмечает издание. Ранее жителя Костромы Алексея Виноградова приговорили к полутора годам принудительных работ.