Журналистам «Эха Москвы» отказали в иске о незаконном задержании на акции протеста

Тверской суд Москвы отказал журналистам «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву в иске, в котором они просили признать незаконным их задержание на акции 29 мая 2020 года. Об этом сообщает адвокат Федор Сирош.

В тот день они по заданию редакции освещали одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара. Журналисты соблюдали социальную дистанцию, на них были надеты маски и перчатки. Полицейские задержали их, несмотря на имеющиеся пресс-карты. Через час их отпустили из ОВД без протоколов. После этого корреспонденты подали в Следственный комитет заявление о воспрепятствовании журналистской деятельности.

Полицейские, которые доставляли журналистов в отдел, заявили, что они не предъявляли пресс-карты. Однако на видеозаписи с акции четко видно, как Плющев и Фельгенгауэр показали полицейским журналистские удостоверения.

«Лишний раз, теперь на своем примере, убедился, что искать справедливости в российском суде, выступая против государства — дело если и перспективное, то только с одной точки зрения — прохождения всех формальных стадий для ЕСПЧ», — прокомментировал решение суда Плющев.