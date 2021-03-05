«Скорее ад замерзнет» — Литва ответила на запрос Минска об экстрадиции Тихановской

Власти Литвы ответили отказом на запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Светланы Тихановской.

«Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут режимам — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды. Таким образом, мы можем сказать белорусскому режиму, что мы лучше увидим, как замерзнет ад, чем будем рассматривать его требования», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

3 марта Следственный комитет Белоруссии объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ее саму объявили в розыск. 5 марта Генпрокуратура сообщила, что Вильнюсу направлена просьба о выдаче Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности за планирование организации массовых беспорядков.