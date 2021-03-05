Член СПЧ Светлана Маковецкая о давлении на НКО

Вчера произошла реорганизация структуры СПЧ при Президенте. И вчера члены Совета выбрали меня председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества (традиционно ее называют комиссией по НКО).

Комиссия видимо соберется в какое-то обозримо ближайшее время и определит план своей работы. А я сейчас коротко говорю о важном для меня в том, чем мне кажется должна заниматься комиссия. Она кстати во многом этим и занимается.

В конце года был принят большой пакет очень тревожных законов, касающихся НКО, незарегистрированных объединений и отдельных активистов. Члены комиссии были с этим пакетом концептуально не согласны. Увидели много рисков, несуразностей и непомерных ограничений. Я полагаю, что мы должны идти по верхней границе возможного в данной ситуации. Поэтому я предлагаю как минимум пойти тремя путями:

• Будем предлагать изменения в законы, в т.ч. консервативного характера (то есть помимо проектов кардинального изменения текстов в направлении возвращения регулирование сферы НКО к условному 2011-2012 году), чтобы выводить из угроз, «вытаскивая» из под действия закона, как можно большее число типов организаций и специалистов, которые туда попали чохом, поскольку даже инициаторы ужесточения не разобрались, жизнь кого именно надо ужесточать.

• Будем в ходе разработки механизмов реализации нововведений проводить переговоры с Минюстом и иными контрольными органами по обсуждению проектов их регламентов и процедур, чтобы максимально усложнить усмотрения чиновников.

• Будем мониторить ситуацию с внедрением и правоприменением, чтобы иметь аргументы и расчеты , показывающие проявившиеся риски для НКО и общественных объединений. Делать соответствующие экспертизы, и работать с уполномоченными органами, с судебными решениями. Насколько это возможно. Будем продвигать рекомендации и предложения, которые могут быть реализованы, и которые пусть частично или в отдельном шаге, но улучшали бы ситуацию для НКО. Обобщим и представим публично результаты и попытаемся доложить о них на встрече с Президентом, сделав предложения о возможных поручениях по данному поводу.

Считаю, что необходимо обратить внимание на увеличение регулирования и административного давления на все НКО и незарегистрированные общественные объединения, а не только условно занимающихся политикой или имеющих иностранные средства. Почти всегда издержки на исполнение странных процедур, пустых отчетов и т.п. переносится ведомствами на НКО. Поэтому снятие административных барьеров, сокращение избыточного вмешательства в деятельность НКО, избирательного и произвольного применения законодательства, а также и решения проблемы дискриминации НКО по сравнению с коммерческими организациями и ведомственными учреждениями - важная вещь и будет, надеюсь, находиться в центре внимания комиссии.

Необходимо отменить ограничения для НКО, получающих средства из зарубежных источников для ведения социально-значимой деятельности. Равно как требуется проверить на достаточность меры по снижению преград для частной и корпоративной благотворительности, бюджетного финансирования, т.ч. долговременного, НКО (а также отдельных, непрозрачно и произвольно выбираемых групп НКО).

Необходимо работать над снятием фактической дискриминации работников НКО по отношению к работникам иных организаций и учреждений. Специфика НКО-деятельности и волонтерских труд руководителей организаций, неведомственный статус специалистов странно трактуются службами занятости, распределителями льгот и контрактов на оказание социальных услуг.

Предполагаю, что нужно взглянуть в целом на государственную политику поддержки НКО. Даже помимо сюжетов об иностранных агентах, требуется гармонизация законодательства об НКО и общественных объединениях, а также мерах их поддержки. Работа «по поручениям» всегда создает риски потери баланса, а значит фактического неравенства одних НКО по отношению к другим в получении этой самой поддержки.

Вообще-то необходим переход от «латания дыр» и исправления недостатков действующего законодательства к созданию непротиворечивого и системного подхода к благоприятному правовому регулированию деятельности НКО и поддержки гражданских институтов, включая полноценные и прозрачные критерии выделения НКО, осуществляющих социально-значимую деятельность и получающих дополнительные меры государственной поддержки, и гарантии возможности самостоятельности и независимости тех, кто такую поддержку получать не намерен. Не уверена, что сейчас это возможно полноценно сделать. Но какие-то шаги по крайней мере можно публично сформулировать.

Еще полагаю, что комиссия должна обратить внимание и изучить радикализацию риторики представителей отдельных законодательных и исполнительных органов относительно деятельности НКО. Не может считаться нормальным назначение НКО априори опасным субъектом, который в отличие от бизнеса, например якобы подвержен манипулированию и не обладает самостоятельностью. Язык вражды чрезвычайно опасен и не может не быть рассмотрен в качестве серьезного препятствия в реализации права граждан на объединения.

Совет для меня - место для дискуссий, как минимум экспертных. Похоже мало кто представляет, насколько разные люди собрались в совете. И все равно можно воздержаться от высказывания политических предпочтений, поскольку, как сказал Николай Карлович Сванидзе, для этого у каждого из нас есть свои площадки. При этом аргументированное обсуждение и публичное представление состояния институтов, обеспечивающих совокупность всех прав человека, как политических, так и права на объединение, в т.ч. в их актуальном проявлении, привлекающем общественное внимание - является неотъемлемым составляющим мандата совета, и я например под такой мандат давала согласие вхождение в совет.

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