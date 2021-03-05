Суд обязал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей

По иску Евгения Пригожина к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционер должен выплатить бизнесмену 500 тысяч рублей. Такое решение принял Люблинский суд Москвы, сообщает пресс-служба Пригожина.



«Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными. Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале Навальный Live путем публикации резолютивной части решения», — говорится в сообщении команды бизнесмена.

О какой именно информации идет речь, не уточняется. Ранее Пригожин подавал в суды несколько подобных исков. Защита политика еще может обжаловать решение в вышестоящем суде.

«МБХ медиа» уточняет, что речь идет об иске от 30 сентября 2020 года. Пригожин требовал взыскать с политика 5 млн за твит. «Повар Путина Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно», – написал тогда Навальный.

