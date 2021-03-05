«Одноклассники» получили штраф за неудаление призывов на митинги

Решение вынес мировой судья участка №345 Хорошевского района Москвы. Как сообщается на сайте мировых судей, приговор вынесен по двум протоколам, оба — по ч. 2 ст. 13.14 КоАП. По каждому наказание составило по 2 млн рублей.
20 января Роскомнадзор потребовал от социальных сетей «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Спустя неделю стало известно, что ведомство собирается оштрафовать семь порталов —Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинг YouTube за то, что они не удалили суммарно около 170 призывов к участию в митингах. В начале февраля комиссия Совета Федерации по информационной политике предложила блокировать социальные сети за призывы к несогласованным акциям.