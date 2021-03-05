Close

«Одноклассники» получили штраф за неудаление призывов на митинги

05.03.2021

Социальную сеть «Одноклассники» оштрафовали на 4 млн рублей за то, что ее сотрудники не удалили призывы к участию в акциях протеста 23 января в поддержку Алексея Навального.

Решение вынес мировой судья участка №345 Хорошевского района Москвы. Как сообщается на сайте мировых судей, приговор вынесен по двум протоколам, оба — по ч. 2 ст. 13.14 КоАП. По каждому наказание составило по 2 млн рублей. 

20 января Роскомнадзор потребовал от социальных сетей «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Спустя неделю стало известно, что ведомство собирается оштрафовать семь порталов —Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинг YouTube за то, что они не удалили суммарно около 170 призывов к участию в митингах. В начале февраля комиссия Совета Федерации по информационной политике предложила блокировать социальные сети за призывы к несогласованным акциям.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.