Российского журналиста наказали за сотрудничество с иностранным СМИ

В Кемеровской области суд оштрафовал журналиста Романа Янченко за сотрудничество с польским телеканалом без аккредитации при МИД России. Журналиста признали виновным в правонарушении по статье 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)», сообщает Центр защиты прав СМИ*.

Сумма штрафа 500 руб., но медиаюрист Екатерина Шмыгина говорит, что аккредитация не является разрешением, получение которого необходимо для осуществления журналистской деятельности, поэтому за ее отсутствие нельзя привлекать к ответственности.

«Термин «аккредитация» используется для обозначения процедуры установления льготного режима реализации профессиональных прав журналистов при сборе информации и взаимодействии прессы и аккредитующего органа. Аккредитация может давать некоторые привилегии, но она ни в коем случае не является предварительным условием, разрешением для осуществления журналистской работы или поиска, получения и распространения информации. При этом возможность получения аккредитации при МИД России предусмотрена только для зарубежных корреспондентов. Роман Янченко является российским журналистом-фрилансером и вправе осуществлять свою профессиональную деятельность по своему выбору, сотрудничать с любыми редакциями СМИ вне зависимости в какой стране они зарегистрированы», — считает Шмыгина.

Роман Янченко внештатно сотрудничает с различными СМИ, в том числе и с польским каналом «БелсатTV». В июне 2020 года суд уже выносил ему предупреждение по статье 19.20 КоАП за то, что он, снимая видео для польского СМИ, не аккредитовался в МИД России в качестве иностранного журналиста. Это был первый случай в России, когда такую претензию предъявили гражданину РФ.

В этот раз причиной для возбуждения производства стали материалы на сайте Vot-tak.tv (онлайн-проект «Белсат.TV»). Полицейские обнаружили на этом ресурсе публикацию, содержащую текст и видео журналиста, а также видеосюжет, в котором ведущий представил Романа Янченко как своего коллегу.

*Центр защиты прав СМИ — включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.