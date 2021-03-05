Полиция признала «митинг снеговиков» законным

Как пишет Znak со ссылкой на соцсети жительницы деревни Зачачье Елены Калининой, полицейские после проверки решили не составлять на нее протокол. 26 января она опубликовала в группе «ВКонтакте» фотографии снеговиков, стоящих с плакатами «Долой царя», «Вова, между нами все кончено» и «Это наша страна». На следующий день к ней пришли оперативники, забрали плакаты и отправили их на экспертизу. Впоследствии на Калинину завели дело по статье об организации несогласованного митинга.
За три дня до «митинга снеговиков», 23 января, в российских городах прошли масштабные протестные акции. В это день, а также 31 января и 2 февраля, силовики задержали более 11 тыс. человек. Возбуждено 90 уголовных дел.