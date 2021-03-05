Папа Римский отправился в рискованный тур по Ираку

Папа Римский Франциск отправился в Ирак — в свою самую рискованную зарубежную поездку с момента своего избрания в 2012 году. Он отметил, что это его долг, пишет Reuters.

Ирак для защиты Франциска направил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности. Визит понтифика последовал за серией ракетных атак и взрывов террористов-смертников, что вызывает опасения за его безопасность.

«Это знаковая поездка, и это долг перед страной, которую мучают на протяжении стольких лет», — сказал Франциск перед вылетом из Рима.

Планируется, что он посетит четыре города Ирака, включая районы, недоступные для большинства иностранных сановников. Папа проведет мессу в багдадской церкви, встретится с ведущим иракским мусульманским священнослужителем-шиитом в южном городе Наджаф и отправится на север в Мосул — бывшую цитадель «Исламского государства»*.

Понтифик также посетит Ур, место рождения пророка Авраама, которого уважают христиане, мусульмане и евреи, и встретится с высокопоставленным мусульманским священнослужителем Ирака, 90-летним великим аятоллой Али ас-Систани. Встреча с Систани, который имеет большое влияние на шиитское большинство Ирака и на политику страны, будет первой встречей Папы. Некоторые группировки шиитских боевиков выступили против визита Папы, представив его как вмешательство Запада в дела страны, но многие иракцы надеются, что это поможет сформировать новый взгляд на Ирак.

* «Исламское государство» — организация, запрещенная в России как террористическая.