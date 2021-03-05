Кремль готовится к волне «радикальных санкций»

В Кремле готовятся к возможному введению новых санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg.

«Безусловно, мы тщательно фиксируем подобные сообщения. Они пока являются ничем иным, как сообщениями СМИ. Но мы понимаем, что исходя из задействованного механизма в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций... Конечно же, Россия понимает это, учитывает это, прорабатывает различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — цитирует Пескова РБК.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России. Если будет обнаружено, что Москва «снова нарушит запрет на применение химического оружия», президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга. Такой шаг со стороны Вашингтона приведет к дефициту бюджета и росту инфляции в России, считает бывший премьер-министр Михаил Касьянов.