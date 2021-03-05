Роспотребнадзор одобрил вакцину центра «Вектор» для людей старше 60 лет

Роспотребнадзор сообщил, что применение вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» теперь разрешено для людей старше 60 лет, а в Сети привиться призывают президента.

По данным Роспотребнадзора, препарат успешно прошел открытое клиническое исследование ІII-IV фазы. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. На основании представленного заявления и документов по результатам проведенных экспертиз Министерством здравоохранения принято решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», — говорится в сообщении ведомства.



Между тем в Сети появилась петиция с призывом к президенту Владимиру Путину привиться от коронавируса, чтобы показать пример другим россиянам. «В России президент задает курс развития политики, множество людей опираются на его мнение, поэтому есть вещи, к которым он лично должен отнестись со всей серьезностью и ответственностью <…> Россияне не начнут массово прививаться, пока президент личным примером не докажет, что это безопасно и крайне необходимо в данный момент», — считают авторы обращения.