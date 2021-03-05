Санкции США в отношении госдолга России приведут к дефициту бюджета и росту инфляции

Санкции США и Великобритании в отношении госдолга России, о возможности которых пишет Bloomberg, приведут к дефициту бюджета и росту инфляции, считает бывший премьер-министр Михаил Касьянов.

«Если эта мера будет введена, то для российской экономики это будет очень негативным фактором. Это означает, что не только внешние бумаги, номинированные в долларах или в евро, которые выпускает российский Минфин, не будут покупаться, и больше Минфин не сможет заимствовать за рубежом, но и внутренний долг», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, «30% внутреннего долга находится на руках иностранных инвесторов, большинство из которых – американцы». «И если эти американские фонды выйдут из российского долга, не будут больше его приобретать, а, может, даже продадут имеющийся, то это будет удар по возможностям Минфина заимствовать и на внешнем, и на внутреннем рынке», — пояснил Касьянов.

Учитывая, что Владимир Путин запрещает тратить средства стабилизационного фонда, «Центробанк будет вынужден печатать деньги, а Минфин финансировать за счет этой эмиссии дефицит», говорит Касьянов. Это означает рост инфляции.

О том, что США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России — от ограничений против крупных бизнесменов до «крайних мер» против госдолга страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. США могут усилить давление на Россию, введя санкции против крупных бизнесменов по акту Магнитского. А если будет обнаружено, что Россия «снова нарушит запрет на применение химического оружия», президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга. Условием применения таких мер будет координация действий США и Европы. Великобритания в ближайшие недели планирует обсудить возможные меры со своими ключевыми союзниками в Европе, включая Францию ​​и Германию.