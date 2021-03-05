Алексей Захаров: Пятое Марта — это праздник последней надежды

Сегодня — день смерти Сталина. Это — праздник, напоминание всем, что земные тираны смертны, как бы ни были велики их могущество и их безумие. Над всеми стоит Господь Бог, который приберет каждого, рано или поздно.

Пятое Марта — это праздник последней надежды. Когда зло победило, надо ждать, и ожидание будет вознаграждено, природа возьмет свое и зима отступит. Но я не хочу, чтобы этот праздник стал для меня главным. Я не хочу провести свою жизнь во внутренней эмиграции, в ожидании судного дня, как бы не у себя дома.

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