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Минюст объяснил включение «Альянса врачей» в реестр иностранных агентов

05.03.2021

Сведения о внесении профсоюза «Альянс врачей»* в список иностранных агентов официально появились на сайте Минюста. По данным реестра, орагнизация получала пожертвования от граждан Сингапура, Финляндии, ФРГ, Великобритании, Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины.

При этом профсоюз, как считают в Минюсте, участвовал в политической деятельности. К ней в ведомстве отнесли:

  • участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований;
  • участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, в деятельности и политических партий;
  • распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;
  • вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность и др.
  • формирование общественно-политических взглядов и убеждений.
Минюст объявил о внесении «Альянса врачей»* в реестр иностранных агентов 3 марта. Глава профсоюза Анастасия Васильева проходит по «санитарному делу» из-за акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста. 

* «Альянс врачей» — внесен в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. 

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