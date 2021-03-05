Минюст объяснил включение «Альянса врачей» в реестр иностранных агентов

Сведения о внесении профсоюза «Альянс врачей»* в список иностранных агентов официально появились на сайте Минюста. По данным реестра, орагнизация получала пожертвования от граждан Сингапура, Финляндии, ФРГ, Великобритании, Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины.
При этом профсоюз, как считают в Минюсте, участвовал в политической деятельности. К ней в ведомстве отнесли:
- участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований;
- участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, в деятельности и политических партий;
- распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;
- вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность и др.
- формирование общественно-политических взглядов и убеждений.
* «Альянс врачей» — внесен в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.