Минюст объяснил включение «Альянса врачей» в реестр иностранных агентов

Сведения о внесении профсоюза «Альянс врачей»* в список иностранных агентов официально появились на сайте Минюста. По данным реестра, орагнизация получала пожертвования от граждан Сингапура, Финляндии, ФРГ, Великобритании, Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины.

При этом профсоюз, как считают в Минюсте, участвовал в политической деятельности. К ней в ведомстве отнесли:

участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, в деятельности и политических партий;

распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность и др.

формирование общественно-политических взглядов и убеждений.

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«Альянс врачей» —

внесен в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.