Российские НКО попросили Путина снять с них обязанность отчитываться о пожертвованиях из иностранных средств

Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о пожертвованиях россиян, которые получают деньги из иностранных источников. Авторы обращения говорят, что выполнять эту норму «практически невозможно», так как информация о том, откуда жертвователи берут средства, может представлять тайну, в том числе охраняемую законом, либо меценаты могут отказаться сообщать об источнике своих денег.
В России НКО могут оштрафовать за предоставление неполной или недостоверной информации. При этом законы не требуют от благотворителей сообщать, откуда они взяли деньги на пожертвования. Требования к отчетности для организаций в итоге могут ухудшить их положение и увеличить расходы и документооборот из-за постоянной рассылки просьб раскрыть источник финансирования. В конечном результате это приведет к тому, что пожертвований станет меньше.
Обращение подписали фонды «Подари жизнь», «Вера», «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег», благотворительный фонд Константина Хабенского и другие организации.
НКО стали обязаны отчитываться об иностранном финансировании благотворителей с 2018 года, два года на нее действовал мораторий. В январе 2021 года Минюст выступил против продления заморозки. Спустя месяц в ведомство обратилось Минэкономики, там попросили скорректировать норму отчетности с учетом реальных возможностей организаций предоставлять информацию.