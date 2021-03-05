Close

Российские НКО попросили Путина снять с них обязанность отчитываться о пожертвованиях из иностранных средств

05.03.2021

Более 50 российских НКО обратились к Владимиру Путину. Они просят снять с них обязанность отчитываться об иностранном финансировании их благотворителей. 

Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о пожертвованиях россиян, которые получают деньги из иностранных источников. Авторы обращения говорят, что выполнять эту норму «практически невозможно», так как информация о том, откуда жертвователи берут средства, может представлять тайну, в том числе охраняемую законом, либо меценаты могут отказаться сообщать об источнике своих денег. 

В России НКО могут оштрафовать за предоставление неполной или недостоверной информации. При этом законы не требуют от благотворителей сообщать, откуда они взяли деньги на пожертвования. Требования к отчетности для организаций в итоге могут ухудшить их положение и увеличить расходы и документооборот из-за постоянной рассылки просьб раскрыть источник финансирования. В конечном результате это приведет к тому, что пожертвований станет меньше. 

Обращение подписали фонды «Подари жизнь», «Вера», «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег», благотворительный фонд Константина Хабенского и другие организации. 

НКО стали обязаны отчитываться  об иностранном финансировании благотворителей с 2018 года, два года на нее действовал мораторий. В январе 2021 года Минюст выступил против продления заморозки. Спустя месяц в ведомство обратилось Минэкономики, там попросили скорректировать норму отчетности с учетом реальных возможностей организаций предоставлять информацию.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.