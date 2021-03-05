Руководство радиостанции «Говорит Москва» закрыло программы из-за критики их автором поправок в закон об образовании

Радиоведущий Михаил Родин рассказал, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян решил закрыть его программы из-за того, что журналист поддержал письмо с критикой законопроекта о введении госрегулирования и лицензирования просветительской деятельности. Речь идет о программах «Родина слонов» и Proshloe, пишет Znak.com.

«Формально со мной не продлили договор авторского заказа. Роман Бабаян не скрывает, что это случилось из-за моего письма президенту с критикой так называемого «закона о просвещении». По его мнению, я нарушил журналистскую этику, подписавшись ведущим «Говорит Москва», не согласовав это с ним. Можно признать, что упоминать радиостанцию по логике абы что ни произошло, действительно не надо было. Но у меня нет никаких юридических обязательств согласовывать такие подписи. И если какая-то этика здесь и нарушена, то только личная, сервильная этика Романа Бабаяна», — цитирует Znak Родина.

Инициаторами законопроекта о госрегулировании просветительской деятельности выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов. Среди них сенатор Андрей Климов и депутаты Василий Пискарев и Андрей Альшевских. Документ уже принят в первом чтении. 13 января президиум Российской академии наук единогласно принял решение обратиться в Госдуму с требованием отзыва пакета поправок. На портале Change.org был инициирован сбор подписей против законопроекта о просветительской деятельности. В газете «Троицкий вариант — Наука» опубликована декларация ученых и популяризаторов науки, в которой призывается не соблюдать новые нормы, если они будут приняты.