Главное в политике за 3 марта

ГЛАВНОЕ

• В реестр иностранных агентов внесли независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» — как утверждают в Минюсте, организация неоднократно получала иностранное финансирование, занимаясь при этом политической деятельностью.

• В период эпидемии коронавируса сотрудники профсоюза собирали деньги на средства индивидуальной защиты для медиков, которые доставляли в больницы, нередко сталкиваясь с противодействием полиции, СК и чиновников. Руководитель организации Анастасия Васильева обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

• «Логика власти свелась к простому — все, что раскрывает реальную ситуацию в стране и показывает некомпетентность режима, является политикой <…> Получите статус иноагента, — констатирует политик Андрей Пивоваров, отмечая, что провластным организациям это не грозит.

• С 1 марта в России ужесточилось законодательство об иностранных агентах. За нарушения грозят крупные штрафы и даже тюремный срок. В связи с этим правозащитник Лев Пономарев* объявил о роспуске общественной организации «За права человека»**. Сегодня он подал иск, требуя исключить себя из реестра СМИ-иноагентов. Аналогичные иски подали художник Дарья Апахончич* и журналист Денис Камалягин*.

• Эпидемия коронавируса далека от завершения. Чтобы избежать очередной волны, необходимо до мая привить около 30% населения страны, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По последним данным, обе дозы «Спутник V» получили только 1,7 млн россиян. При этом записаться на вакцинацию не могут даже губернаторы — глава Забайкальского края Александр Осипов пытался сделать это по телефону, но ему предложили встать в лист ожидания и ждать звонка.

• Присвоить инициативу создания памятника погибшим в пандемию медикам решил губернатор Петербурга Александр Беглов — церемонию открытия скульптуры провели на день раньше в тайне от авторов идеи, которые намерены просить президента об увольнении главы города.

ТЮРЬМА

• Алексей Навальный нашелся — он в карантинной камере СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области. Как сообщили адвокаты, политик «в отличном настроении и передает всем привет». Писем Навальный не получает, доступа к библиотеке и продуктам из тюремного ларька нет, говорится в блоге политика: «Единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии <…> Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь».

• С фашистским концлагерем сравнил экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун СИЗО в Твери, куда его этапировали: «В камере ночью 14 градусов, лампа одна вместо трех — невозможно читать. Под гимн в 6:00 должны стоять в строю, как на утренней и вечерней проверке (по 2 часа внутри камеры, ожидая захода тюремщиков). В обед — санитарный час, когда надо сидеть за столом и натирать кружки и ложки до блеска. Днем на кровати нельзя лежать и даже сидеть. Передвижение по СИЗО только бегом».

• Задержали начальника оперативного отдела СИЗО №1 и руководителя ИК-6 Иркутской области — их подозревают в причастности к насилию над осужденными.

РЕПРЕССИИ

• Через суд пытается восстановиться на службе бывший полицейский Руслан Агибалов, которого уволили после публичного высказывания в поддержку Навального и других политзаключенных. Глава МВД Владимир Колокольцев между тем жалуется на нехватку кадров — в структурах полиции требуется еще 70 тыс. сотрудников. Возможно, не хватает их для мониторинга соцсетей — Владимир Путин поручил министру активнее выявлять тех, кто пытается «хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, «хорьковых» целей».

• За посты в Facebook арестовали на 15 суток и оштрафовали на 150 тыс. руб. журналиста Илью Азара — он еще весной и летом прошлого года писал об акциях против изменения Конституции и преследования Ивана Сафронова.

• Исследование репрессий прошлого остаются опасным — заявление на журналиста Дениса Карагодина, который расследовал смерть своего прадеда, в полицию подал сын сотрудника НКВД, поставившего подпись под актом о расстреле.

*Лев Пономарев, Дарья Апахончич, Денис Камалягин — внесены в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** «За права человека» — движение внесено в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Ликвидировано в 2019 году. Одноименная общественная организация распущена в 1 марта 2021 года.