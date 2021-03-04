Минюст назвал ошибкой исключение фонда «В защиту прав заключенных» из списка иноагентов

«Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал. При этом Минюст России решений об исключении Фонда «В защиту прав заключенных»* из вышеуказанного реестра не принимал. 12 февраля 2021 г. распоряжением Минюста России № 130-р Фонду «В защиту прав заключенных»* отказано в исключении из реестра», — пояснили в ведомстве.
Ранее в базе Минюста было указано, что организация «исключена из реестра по решению суда на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» статья 26». Теперь эта запись удалена.
*Фонд «В защиту прав заключенных» — внесен в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.